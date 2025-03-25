Türkiye'nin tekstil devinden iflas iddiaları sonrasında ilk açıklama

Akın Tekstil, kamuoyunda çıkan "iflas ve kapanma" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, konkordato başvurusunda bulunduklarını ve faaliyetlerine kesintisiz devam ettiklerini duyurdu.

Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS), kamuoyunda çıkan "iflas ve kapanma" haberlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, Akın Tekstil’in 18 Mart 2025 tarihinde Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulunduğu ve mahkeme tarafından 2025/255 sayılı dosya kapsamında şirkete üç ay süreyle geçici mühlet verildiği ifade edildi.

Bu süreçte geçici konkordato komiserlerinin görevlendirildiği, mahkeme tarafından tedbir kararlarının alındığı belirtildi.

Şirket, konkordato kararının alınmasının amacının, alacaklılar tarafından başlatılabilecek olası haciz işlemlerini önlemek, üretim süreçlerinin kesintisiz sürdürülebilmesini sağlamak ve şirketin öz varlıklarını korumak olduğunu açıkladı.

Öte yandan Akın Tekstil, konkordato sürecine rağmen üretim faaliyetlerini sürdürdüğünü ve kapasiteyi korumaya yönelik tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Şirket, bu süreçte borsada işlem gören yatırımcıların haklarını koruma konusunda da azami hassasiyet gösterildiğini vurguladı.

Ayrıca, Akın Tekstil’in azlık pay sahipleri tarafından Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde özel denetçi tayin edilmesi talebiyle dava açıldığı bilgisi de paylaşıldı. Şirket, bu davaya ilişkin tebligatın 24 Mart 2025 tarihinde ulaştığını ve sürecin yakından takip edildiğini aktardı.

Yönetim, şirketin yasal haklarının korunacağını, özel denetçi talebiyle açılan davanın konkordato süreci ve faaliyetler üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmayacağını vurguladı.