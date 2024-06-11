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TUSAŞ'ta Temel Kotil dönemi sona erdi

TUSAŞ'ta Temel Kotil dönemi sona erdi
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) gerçekleşen Olağan Genel Kurul sonucunda yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan seçilirken, Genel Müdür olarak Mehmet Demiroğlu atandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeni yönetim kurulu belirlendi. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ömer Cihad Vardan seçilirken, Genel Müdür olarak Temel Kotil'in yerine Mehmet Demiroğlu atandı. Kotil, 2016 yılından bu zamana kadar bu görevi yürütmekteydi.

 

 

 

DHA

Etiketler tusaş temel kotil
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