TÜSİAD: ''Alkışlanacak başarı''

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, büyümenin sadece Türkiye için değil, dünya için en önemli parametre olduğunu belirterek, "Bu 11,1 büyüme hakikaten alkışlanacak bir başarı, bunun lamı cimi yok." dedi.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) tarafından, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans salonunda düzenlenen "15. Girişimcilik Günleri" programında, kalkınma ve gelişmede girişimciliğin önemini anlattı.



Günümüzde dün ile yarın arasında muazzam bir fark oluştuğunu, bugünden yarının ne olacağının belli olmadığını ifade eden Bilecik, büyümede, gelişmede her zaman gençlere ihtiyaç olduğunu söyledi.



Girişimci olmak için gidilen yolda engellerin çıktığını ancak motivasyonun bozulmaması gerektiğini aktaran Bilecik, "Bu motivasyon başarıya ulaşmada daima çok önemlidir. Geleceğin dünyasını gençlerimiz şekillendirecek. İyi bir iş fikriniz, sermayeniz iyi bir ekibiniz olmalı, şans da önemli." diye konuştu.



Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için yapısal önlemler almak, dış dünyayla çok kaliteli diplomasi dili kullanmak gerektiğini vurgulayan Bilecik, güncel teknolojileri kullanıp, istihdam ve iş gücüne yönelik reformları hayata geçirmek gerektiğini bildirdi.



"DÜNYADA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇERİSİNDE YAPILMIŞ ÖNEMLİ BİR BAŞARI"



Vergilerde reform maddeleri yapılabilmesi gerektiğini belirten Bilecik, "Dünyada daha çok kurumlar vergisini indirme anlamında bir yarış varken, yani yabancı yatırımcıyı daha fazla çekmek için bizde maalesef vergiler 20'den, 22'ye geçmiş oldu. Oysa daha İngiltere bile yeni yeni 19'a indirdi, 17'ye indirme hazırlığı yapılıyor. Bunları bekliyoruz, verginin tamamen reformist bir yapı içerisinde yapılanması en önemli noktalardan biri." diye konuştu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 11,1'lik rekor büyüme rakamına da değinen Bilecik, şöyle konuştu:



"Büyüme sadece Türkiye'nin değil dünya için en önemli parametre. Yani bugün baktığımız zaman bir büyüme, gelişme olmadan olmaz nihayetinde. Bu 11,1 büyüme hakikaten alkışlanacak bir başarı, bunun lamı cimi yok. Ancak üç nokta söylemek isterim, bundan dolayı görmezden gelmemek gerekli 11,1'lik büyümeyi. Dünyada gelişmekte olan ülkeler içerisinde yapılmış önemli bir başarı. Ancak, bir önceki yıl eksi 1,8'di büyümemiz. Biliyorsunuz hain darbe girişiminin 15 Temmuz'un da olduğu döneme rast geldiği için 11,1 baz etkisi, yani eksi 1,8'den geldiği için önemlidir bu anlamda. Bu önemli noktalardan bir tanesi."



Enflasyonun artmasının 11,1'lik büyümeyi biraz gölgeleyen noktalardan biri olduğunu dile getiren Bilecik, yüzde 13 civarında enflasyon olduğunu aktardı.



Yoğun nüfusu olan bir ülkede büyümenin sürdürülebilir olması için enflasyonun mutlaka yüzde 5 ve altına indirilmesi gerektiğini vurgulayan Bilecik, "TÜSİAD olarak yüzde 7'ler, yüzde 8'ler tarafında büyüyeceğimize daha fazla hukukun devrede olduğu, daha fazla demokrasiye tutunduğumuz bir ülke olup, yine de büyümede yüzde 5, 6'lar civarında bile büyüsek bu yüzde 7, 8'lerden çok daha değerli bir büyüme olduğunu görürüz." ifadelerini kullandı.



"HAYALİNİZ KADARSINIZ"



Öğrencilere önerilerde bulunan Bilecik, şöyle konuştu:



"Daha fazla hayal kurun, hayalle güne başlamanın çok değerli ve önemli olduğuna inanıyorum. Hayal kurmak benzerlerinden fark ettirecek iyi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ayaklarınızı yerine bastırabilecek öyküye sokun kendinizi. Hayaliniz kadarsınız. Uzlaşma kültüründen uzaklaşmayın, uzlaşma bize göre yenilgi gibi algılanır ama asla yenilgi değildir. Uzlaşma kültürünü çok iyi benimsememiz gerekiyor. İyimser olmakta fayda var. Negatife doğru giden bir ruh durumunuz varsa çevrenizdeki insanların azaldığını görürsünüz iyimserlik olmakta fayda var. Bardağın dolu tarafından bakmakta fayda var, önümüzü açar."