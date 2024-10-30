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Ulaşımda ''Türkiye Kart'' dönemi: Kredi kartı olarak da kullanılabilecek

Ulaşımda ''Türkiye Kart'' dönemi: Kredi kartı olarak da kullanılabilecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ''Türkiye Kart'' ile Türkiye'nin her yerinde toplu ulaşımdan yararlanabileceğini açıkladı. Türkiye Kart, kredi kartı olarak da kullanılabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Kart" projesine ilişkin, "Vatandaşlarımız tek kartla bütün toplu ulaşımdan yararlanacak. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek." dedi.

Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorusu üzerine, tüm Türkiye'de toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan "Türkiye Kart" projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ''Türkiye Kart'' ile Türkiye'nin her yerinde toplu ulaşımdan yararlanabileceğini açıkladı. Türkiye Kart, kredi kartı olarak da kullanılabilecek.

Halihazırda kullanılan tüm toplu taşıma kartlarını tek bir kartta birleştirmek istediklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Zaten kullanılan kartlar var, bunları birleştirelim istiyoruz. PTT'nin bir uygulaması var ve bunu yaygınlaştırmaya başladık. Bundan sonra da onu inşallah daha da yaygınlaştıracağız. Şu an kullanılan illerimiz, otoparklar ve milli parklar var. İnşallah yaygınlaştıracağız. Türkiye'nin her tarafında tek bir kart olacak, hedefimiz o. Vatandaşlarımız tek kartla bütün toplu ulaşımdan yararlanacak. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek."

FİYATI NE KADAR?

Vatandaşlar PTT iş yerlerine başvurarak Türkiye Kart sahibi olabilecek. Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlar, şemasız kart için 40 TL, debit ve prepaid Türkiye Kartlar için ise 60 TL ödeyecek.

AA

Etiketler türkiye kart toplu taşıma ulaşım tek kart kredi kartı
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