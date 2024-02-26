Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez: ''Pide mi alıyoruz ekonomiye giriş dersi mi belli değil''

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ankara’da pide 250 gram fiyatı 15 liradan satılacak. İstanbul’da da 250 gram fiyatı 15 liradan satılacak, ilçelerde değişiklik olabilir. Ekmekte fiyat değişikliği söz konusu değil" dedi.

Konuyla ilgili Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yorumda bulundu.

"Geçtiğimiz yıl 300 gramlık Ramazan pidesi fiyatı 10 TL olarak satışa sunulmuştu" diyen Eğilmez, "Shrinkflasyon + greedflasyon = Multiflasyon. Pide mi alıyoruz ekonomiye giriş dersi mi belli değil" ifadelerini kullandı.

Bu yıl 250 gram Ramazan pidesi 15 TL'den satışa sunulacak. Geçtiğimiz yıl 300 gramlık Ramazan pidesi fiyatı 10 TL olarak satışa sunulmuştu.

Shrinkflasyon + greedflasyon = Multiflasyon.

Pide mi alıyoruz ekonomiye giriş dersi mi belli değil.