Yamaha EICMA 2021 için geri sayıma başladı

Yamaha Motor Europe, 23-28 Kasım tarihleri ​​arasında düzenlenecek olan EICMA 2021 Motosiklet Fuarı'nda yer alacağını duyurdu.

Yamaha Motor Europe bu kararı, uluslararası ve ulusal aşılama programlarının olumlu ilerlemesi ve özellikle Avrupa ve İtalya'da COVID-19'a karşı kısıtlayıcı önlemlerin istikrarlı bir şekilde hafifletilmesi sayesinde almıştır. Beklenti, Kasım ayı sonuna kadar büyük sergileri ziyaret etmenin yeniden mümkün olacağı yönünde. Fuara keyifli ve güvenli bir ziyaret sağlamak için EICMA organizasyonu ile işbirliği içinde COVID-19'u içerecek önleyici güvenlik önlemleri uygulanmaya devam edecek. Bu bağlamda, ziyaretçilere daha fazla kişisel alan sağlamak için Yamaha standının boyutu 2019'a kıyasla büyütülecek.

Yamaha Motor Europe N.V.'nin Başkanı ve CEO'su Eric de Seynes şunları söylüyor: “EICMA'ya katılma kararı, bariz sebeplerden dolayı verilmesi kolay bir karar değildi. Bununla birlikte, COVID-19'un evrimi ile ilgili trendi gözlemledikten ve EICMA organizasyonu tarafından tüm ziyaretçiler için güvenli bir ortam sağlayabileceğimize ve onların etkinliği tam olarak deneyimlemelerine izin verdiğimize dair güvence verdikten sonra, bunun doğru olduğuna inanıyoruz. Böyle bir olayın geri dönüşünü destekleme kararı. Tartışmasız en büyük uluslararası erişime sahip olan EICMA, motosiklet camiasının medya ve müşterilerin yeni ürünlere tepkisini hissetmek, onlarla bağlantıyı canlı tutmak ve ilham vermek için bir araya gelebileceği benzersiz bir an ve yer olmasıyla sektörümüz için büyük önem taşıyor. gelecekteki trendlere doğru. Çoğumuzun normal olarak kabul ettiği şeye henüz dönmemiş olsak da, bu yılki etkinlik, meraklıların bir araya gelip sanaldan ziyade fiziksel olarak yeniden bağlantı kurmaları için ilk fırsatı sunuyor.”