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Yapı Kredi mobil ve internet şubesi çöktü

Yapı Kredi mobil ve internet şubesi çöktü

Yapı Kredi mobil ve internet şubesine erişim sağlanamadı. Saat 12.00 itibariyle sorun düzeltildi.

Yapı Kredi müşterileri bankanın mobil uygulaması ve internet şubesine giriş yapamıyor. Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Yapı Kredi'nin mobil uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. 17 Eklim Pazartesi sabah saatlerinden itibaren başlayan sistem arızası, kullanıcıları endişelendirdi.

Yapı Kredi mobil uygulamadan giriş yapmak isteyenler, "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz" uyarısıyla karşılaştı.

SORUN DÜZELTİLDİ

Saat 12.00 itibariyle Yapı Kredi mobil uygulamaya erişim açıldı.

 

 

Etiketler yapı kredi mobil yapı kredi internet şubesi
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