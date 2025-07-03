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Erzurum'da 4.1'lik depremin ardından ikinci deprem

Erzurum'da 4.1'lik depremin ardından ikinci deprem
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Erzurum'da 4.1'lik depremin ardından 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.23’te merkez üssü Erzurum’un Köprüköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.89 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Köprüköy'ün yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Kentte saat 16.58’de de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 6,92 kilometre derinliğinde kaydedilen bu deprem de endişe yaratırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

DHA

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Etiketler erzurum deprem AFAD
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