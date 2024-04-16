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Yenilenebilir enerjide üretim rekoru kırıldı

Yenilenebilir enerjide üretim rekoru kırıldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 12 Nisan'da Türkiye'nin günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'inin yenilebilir enerji kaynaklarından sağlandığını duyurdu.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 GW (gigawatt) güneş ve 1,5 GW rüzgar santralini devreye alacağız. 2035 yılı hedefimiz yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55'e yükseltmek" dedi.

Ayrıca, Bakan Bayraktar'ın 'Yenilebilir enerjide rekor üretim' başlığıyla paylaştığı infografiğe göre; 12 Nisan 2024'te Türkiye'nin günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Günlük üretimin kaynaklara göre dağılımı yüzde 24,5 baraj, yüzde 20,9 rüzgar, yüzde 12,8 akarsu, yüzde 11,3 güneş, yüzde 4,7 jeotermal, yüzde 3,9 biyokütle ve yüzde 0,4 atık ısıdan oluştu. 

DHA

Etiketler yenilenebilir enerji üretim rekoru Alparslan Bayraktar
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