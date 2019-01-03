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  2. Ekonomi
  3. 03 Ocak 2019 19:20

Yıldız Holding’den Tekzip

New York Times’ın 2 Ocak tarihli sayısında yer alan yazınızı üzüntüyle okuduk. Ülkemiz ve şirketimizle ilgili gerçeği yansıtmayan yalan iddiaları içeren haberi yazmadan önce bizden bilgi almalıydınız.

Yıldız Holding’den Tekzip
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New York Times’ın 2 Ocak tarihli sayısında yer alan yazınızı üzüntüyle okuduk. Ülkemiz ve şirketimizle ilgili gerçeği yansıtmayan yalan iddiaları içeren haberi yazmadan önce bizden bilgi almalıydınız.

Yıldız Holding tüm dünyada 4 milyarlık coğrafyada operasyonları olan, 80 fabrikasının 55'i ve 60 bin çalışanın 45 bini Türkiye’de olan yüzde 100 Türk aile şirketidir. Yıldız Holding, Ülker, tüm markaları ve şirketleriyle Türkiye’de faaliyet göstermektedir.

Bir kere daha belirtmek isteriz ki, Yıldız Holding merkezi Türkiye'de olan yüzde 100 Türk şirketidir ve sadece işine odaklı, global ticaretin gereklerini yerine getiren bir şirkettir. Kuruluşundan bu yana ülkesine, ülkesinin ekonomisine güvenen bir şirkettir ve bugün olduğu gibi, gelecekte de güvenmeye devam edecektir.

Dünyanın birçok ülkesinde operasyonu olan firmaların yaptığı gibi, Yıldız Holding çapında, 4 milyarlık coğrafyada faaliyet gösteren bir kurumun, Avrupa’da, Orta Asya’da, Ortadoğu’da, Uzakdoğu’da ve Amerika’da şirket ya da fabrika kurması ve satın alması kadar doğal bir şey olamaz. Tekraren belirtmek gerekir ki, tüm şirketlerimizin sahibi Türkiye’de yerleşik Yıldız Holding’dir.

Yıldız Holding’in yüzde 100 sahibi Ülker Ailesi’dir. Bu gerçeğe rağmen, yapılan ticari faaliyetlerin Türk mahkemelerinin yetki alanı dışına çıkma çabası olarak değerlendirilmesi en hafif tabiriyle art niyetli siyasi bir yorumdur ve hiçbir surette kabul edilemez.

Şirketimizin adını da kullanarak yalan/yanlış bilgiler vermektesiniz. Özellikle bir terör örgütüyle anarak ülkemizin ve şirketimizin itibarına saldırı içeren bu haberle ilgili her türlü adli ve cezai yaptırımlar içeren hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz.

Bu tekzibin cevap hakkı prensipleri ve basın etik ilkeleri uyarınca yayınlanmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,

Yıldız Holding Kurumsal İletişim

Kellogg Company , murat ülker , Yıldız Holding
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