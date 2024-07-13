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Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüksek hızlı zam

Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüksek hızlı zam
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TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarında artışa gitti. İşte artış sonrası Ankara - Konya - Eskişehir ve İstanbul bilet fiyatları..

Türkiye'de A'dan Z'ye süren zam yağmuruna Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları da katıldı.

Buna göre ulusal hızlı tren ağındaki şehirlerde YHT bilet fiyatlarına zam yapıldı. YHT biletlerine yapılan bu zam sonrasında fiyatlar da güncellendi.

Böylelikle Ankara - İstanbul bilet fiyatı 430 TL’den 540 TL’ye çıkarıldı. Ankara - Konya bilet fiyatı 200 TL’den 250 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı 225 TL’den 280 TL’ye yükseltildi.

Öte yandan, Konya - İstanbul bilet fiyatı 630 TL'den 790 TL’ye, Konya - Eskişehir bilet fiyatı 290 TL'den 390 TL’ye, Konya - Sivas bilet fiyatı 675 TL'den 800 TL’ye, Konya - Karaman bilet fiyatı 110 TL'den 175 TL’ye, Konya-İzmit hızlı tren bileti de 600 TL'den 750 TL’ye çıkarıldı.

Böylelikle fiyatlarda ortalama yüzde 25 artışa gidilmiş oldu.

TCDD'nin son zamları

TCDD Taşımacılık hızlı tren fiyatlarına 2022 yılında 5 kez, 2023 yılında ise 3 kez zam yapmıştı.

YHT bilet fiyatları son olarak geçtiğimiz yılın eylül ayında artış göstermişti.

Etiketler YHT zam tcdd yüksek hızlı tren yüksek hızlı zam
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