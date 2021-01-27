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  3. 27 Ocak 2021 18:37

Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatı tamamlanmak üzere

Artvin'de, yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde beton döküm işinin tamamlanmasına çok az kaldı.

Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatı tamamlanmak üzere
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DSİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES inşaatında baraj ünitelerine ait yapıların inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 4 milyon metreküp beton kullanılacak olan baraj gövde inşaatında yüzde 96’lık gerçekleşme sağlandığı, bu alanda bir rekora imza atıldığı kaydedildi.

yapım , baraj
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