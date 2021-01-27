Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatı tamamlanmak üzere

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DSİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES inşaatında baraj ünitelerine ait yapıların inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, 4 milyon metreküp beton kullanılacak olan baraj gövde inşaatında yüzde 96’lık gerçekleşme sağlandığı, bu alanda bir rekora imza atıldığı kaydedildi.
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