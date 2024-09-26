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Zincir markette sahte bal skandalı Meclis'e taşındı: Sahte bala indirim yapıp satmaya çalıştılar

Zincir markette sahte bal skandalı Meclis'e taşındı: Sahte bala indirim yapıp satmaya çalıştılar
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Ankara'da düzenlenen operasyonda sahte bal ürettiği tespit edilen bir firmanın ballarının bir zincir markette "indirim" yapılarak satıldığı tespit edildi.

Ankara’da geçen günlerde yapılan bir operasyonda sahte bal yapımında kullanılan 8 bin 150 ton glikoz, früktoz ve şeker ile çeşitli markalara ait 100 bin bal etiketi ele geçirilmişti. Sahte balı üreten firmanın ürünlerinin ünlü bir zincir markette indirimli olarak satılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Öztürk, Yumaklı’ya sahte balların piyasadan toplatılması için adım atılıp atılmadığını sorarken; sahte ürünlere karşı bakanlık nezdinde yapılan çalışmaları da sordu. Öte yandan olayı haberleştiren ve sosyal medyada “Gıda Dedektifi” olarak bilinen Musa Özsoy’a da dava açıldığını vurgulayan Öztürk, “Marketin ürünleri sattığı sabitken, olayın haberleştirilmesine açılan davadan dolayı markete bir cezai yaptırım uygulanacak mıdır?” dedi.

'İŞİNİ LAYIKIYLA YAPAN KURUM KALMADI MI?'

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Öztürk, “Ne yazık ki halk sağlığı hiçe sayılıyor, yazık günah değil mi? Şu ekonomik durumda insanlar 3 kuruş ucuza bir şey alabilmek için market market gezerken, onların bu durumundan faydalanmak vicdana sığar mı? Bu ülkede işini hakkıyla yapan tek bir kurum bile kalmadı mı? Neden denetlemiyorsunuz, buna nasıl müsaade edebiliyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

Öztürk, Bakan Yumaklı’dan önergesine hızla yanıt vermesini beklediğini söyleyerek “Bu halkın sizin gözünüzde hiçbir değeri yok mu? Bir market denetimi bile yapamayacaksanız bırakın gidin, istifa edin" ifadelerini kullandı.

GerçekGündem

Etiketler zincir market zincir markette sahte bal sahte bal Ankara sahte bal
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