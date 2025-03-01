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Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a soruşturma başlatıldı

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a soruşturma başlatıldı
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Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında ''inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme'' suçundan soruşturma başlatıldı.

Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ile holdinge bağlı Vestel'in CEO'su Ergün Güler Ramazan ayı tebriği maili nedeniyle karşı karşıya geldi.

Köksal, şirketin Ramazan ve Kurban bayramlarını kutladığını, holdingin 70 yıllık tarihinde 'Ramazan ayı kutlaması'nın yer almadığını belirtmişti.

Köksal, "Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz" dedi. 

Bu polemik sosyal medyada gündem oldu. 

CEM KÖKSAL HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

 

 

Etiketler zorlu holding cem köksal ceo
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