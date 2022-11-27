''Kira zammı'' yalanı Yargıtay'dan döndü!

Yargıtay, CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve kiralarda yasal sınır olan yüzde 25’in üzerinde bir kira artışı yaşanması durumunda kiracının geriye dönük olarak aradaki farkı ev sahibinden talep edebileceğine dair haberi yalanladı.

Yargıtay, kira artış sınırı olan yüzde 25’in üzerindeki zamlarda, kiracının geriye dönük olarak aradaki farkı ev sahibinden talep edebileceğine dair haberi yalanladı.

CNN Türk’ün haberinde, yüzde 25’lik kanuni artış talebi olan kira bedelinin fazlasını ödediği takdirde geriye dönük olarak fazlasını talep edebileceği iddia ediliyordu.

Söz konusu kararı CNN Türk’e yorumlayan bir avukat da, “Her iki tarafı da koruyan bir karar” demiş ve kararın emsal olmasını beklediğini belirterek, “Bu fahiş fiyatları, bedelleri ödeyemeyen kiracılar, kirayı vereni de mağdur edecek. Hukuka uygun davranılmasını sağlamak için hukuk kuralı ihlal eden sözleşmeler geçersizdir diye hüküm de mevcut aynı madde içerisinde. Kiracılar, ödedikleri fazlayı belirsiz alacak davasıyla geri alma imkanına kavuşacaklar bu Yargıtay kararını emsal göstermek suretiyle” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu haber, sosyal medyada geniş etki uyandırmıştı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık ise Yargıtay Başkanı Mehmet Karaca ile görüştüğünü, yüksek mahkeme başkanının bu iddiayı doğrulamadığını dile getirdi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Işık, “Az önce CNN Türk’ün bu haberini Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'ya sordum, detaylı bir cevap gönderdiler. Özeti şu: ‘%25 ‘ten fazla zamlı kira ödeyen kiracıların dava açarak paralarını geri alabileceğine’ ilişkin çıkan haberin Yargıtay kararı ile hiçbir ilgi ve alakası yok” ifadelerini kullandı.