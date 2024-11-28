TOKİ'nin 48 ay vadeli arsa satışı başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 44 ilde toplam 901 muhtelif arsayı açık artırma yöntemi ile satışa çıkardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde 901 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı.

Buna göre 27-29 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek satışlarda toplamda 901 arsa yeni sahipleri ile buluşacak.

Alıcılar konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat-48 ay vade veya yüzde 40 peşinat-36 ay vade ödeme fırsatlarıyla sahip olabilecek.

Arsa satışı yapılacak iller

28 Kasım’da Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Giresun, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas ve Tekirdağ’daki arsalar satılacak.

29 Kasım’daki açık artırma ise Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Batman, Bayburt, Aksaray, Çorum, Denizli, Burdur, Çankırı, Konya, Mardin ve Van illerinde yapılacak.

Katılım şartları

Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de teklif verilebilecek.

Açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişilerin ise katılım teminatı olarak toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM'in Halk Bankası A.Ş. Halkalı şubesi nezdindeki hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere katılım teminatı yatırması gerekecek.