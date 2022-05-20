Yabancıya vatandaşlık için konut satışında büyük oyun ifşa oldu

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yabancı uyruklu kişilere tanınan “gayrimenkul alana vatandaşlık hakkı” ile birlikte dolandırıcılar harekete geçti. Buldukları yöntem ise “pes” deditti.

HABER3.COM ÖZEL

AK Parti iktidarının tepkilere yol açan “gayrimenkul alana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı” düzenlemesiyle yeni bir dolandırıcılık türü ortaya çıktı.

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki büyük değer kaybıyla birlikte yabancıların Türkiye’de “yatırım” iştahını arttırırken, “konut alımı ile Türk Vatandaşlığı hakkı” da yabancıya konut satışını ciddi oranda arttırdı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan konut endeksi istatistiklerinde yabancıya konut satışındaki artış görülebiliyor.

Yabancı uyruklulara konut alımı ile vatandaşlık hakkı imkanı yeni bir dolandırıcılık yöntemini de beraberinde getirdi.

Üç kağıtçı işveren yöntemi!

Türkiye’de genellikle asgari ücretten düşük ücret karşılığında işçi çalıştıran “uyanık” işverenlerin başvurduğu “banka hesabına asgari ücreti yatırırım, sen de bankadan çekip bana elden geri ödersin” usulsüzlüğünden yola çıkan dolandırıcılar bire bir aynı yöntemle yabancılara Türk vatandaşlığı hakkı tacirliğine soyundu.

6,4 milyon TL ödüyor ama…

Asıl fiyatı çok daha düşük olan gayrimenkul için satış işlemleri 400 bin dolar ( yaklaşık 6,4 milyon TL ) olarak gösteriliyor. Türk vatandaşlığı isteyen yabancı uyruklu alıcı, satıcının hesabına 6,4 milyon TL’yi gönderiyor. Satıcı ise evi kaç paraya satmaya anlaştıysa aradaki farkı alıcıya nakit olarak geri ödüyor. Böylece hem satıcı evini kolaylıkla satmış oluyor hem de alıcı zorunlu olmasına rağmen 6,4 milyon TL ödemeden Türk vatandaşlığını almış oluyor.

İşte bu duruma son örnek İstanbul Beylikdüzü’nde yaşandı. Beylikdüzü’nde kiracı olarak ikamet eden bir vatandaşın ev sahibi evi Sudanlı bir kişiye aynı yöntemle sattığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sudanlı vatandaşlığı kaptı, kiracı mağdur oldu

İstanbul Beylikdüzü’nde yaşanan olayda Hüseyin Tarık Arda adlı bir kişinin başına gelenler Türkiye’de tartışmalara yol açan “yabancıya konut satışı” kaynaklı mağduriyetlere can sıkıcı bir örnek oldu.

Uzun bir süredir evde kiracı olarak oturduğunu belirten Arda’nın hayatı ev sahibinin evi Sudanlı bir yabancı uyruklu kişiye satmasıyla değişti.

Kanunen ev sahiplerinin evi satmaları durumunda yeni ev sahibinin kiracıya ihtarname gönderip tahliye sürecini başlatmasının önü açık. Ancak Hüseyin Tarık Arda’nın yabancı uyruklu ev sahibesi farklı bir yola başvurdu.

Arda’nın iddiasına göre evi satın alan Sudanlı yeni ev sahibi, noter ihtarnamesi çekmek yerine önce kiracının doğalgaz ve elektriğinin kesilmesi için başvurarak kendi kaydını yaptırdı.

Ardından da Beylikdüzü Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak dairede ikamet eden 3’ü öğrenci 5 kişilik ailenin ikamet kaydını sildirip kendi ikametini daireye aldırdı. Ayrıca Nüfus Müdürlüğü’nden aldığı evrakla birlikte Tüm bu işlemlerin ardından evin Sudanlı yeni sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvurdu.

Evin satıldığından ve ikametgâhının silindiğinden habersiz olan kiracı Arda ise Nüfus Müdürlüğü’nden kendisine gelen bilgilendirme SMS ile başına gelenlerden haberdar oldu.

Konuyla ilgili olarak avukatıyla birlikte yapılan işlemin usulsüzlüğünün tespiti için İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduğunu ve Emniyet’e adreste kendisinin yaşadığına dair tespit yapılabilmesi için yazı yazıldığını belirten mağdur Arda “Her gelen yabancı, bir Türk Ailesini kapı önüne koyamasın diye bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım” dedi.

“Vatandaşlık 250 bin dolar ama evin satışı 620 bin TL”

Eski ev sahibinin evi 620 bin TL’ye sattığını belirten Arda, “oysa evin satışının yapıldığı tarihte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için 250 bin dolarlık bir gayrimenkul alınması gerekiyordu. Savcılığa suç duyurusunda bulunurken evin satış işlemlerinin de incelenmesini talep edeceğiz” dedi.

Öte yandan Hüseyin Tarık Arda başına gelen bu olayın tüm detaylarını da sosyal paylaşım sitesi Twitter’da aşağıdaki paylaşımlarla anlattı.

Kiracı olarak Oturduğum evi Sudan’lı bir kadın satın aldı.

Bu satınalmadan sonra Türkiye’de Türk olmanın ne kadar zorlaştığını bizzat yaşayarak anladım.

Size de anlatayım da Arap olmadığınız için biraz dövünün. pic.twitter.com/WDMkFSnW7T — Hüseyin Tarık ARDA (@tarikardaa) May 14, 2022

Daireyi alan Sudan’lı, kiracıya daireyi aldığına dair noter ihtarnamesi çekmek yerine önce tapu örneğiyle beraber Beylikdüzü nüfus müdürlüğüne gidiyor orda yaşayan 3 öğrenci 2 ebeveynden oluşan 5 kişilik ailemin ikametini sildirip kendi kaydını yaptırıyor. pic.twitter.com/X80Au3UJbQ — Hüseyin Tarık ARDA (@tarikardaa) May 14, 2022

Yani devletim Türkçe bilmeyen bir kadının beyanıyla bizi kapı önüne koyuyor. Sonra nüfus müdürlüğünden aldığı kayıtla doğalgaz ve elektrik aboneliklerini iptal ettirip kendi kaydını yaptırıyor ve kiracının gaz ve elektriğinin kesilmesini istiyor. pic.twitter.com/RQhFdBC7Xu — Hüseyin Tarık ARDA (@tarikardaa) May 14, 2022

Bu işlemlerden sonra vatandaşlık başvurusunu yapıyor. Peki kiracının haberi nasıl oluyor biliyormusunuz.? Usulsüz olarak yapılan işlemleri devlet kendi eliyle işlemler bittikten sonra attığı SMS mesajları ile…!!! Bu usulsüzlüğe kim dur diyip usulsüzlük yapanın cezasını verecek? — Hüseyin Tarık ARDA (@tarikardaa) May 14, 2022

Sabah avukatımla birlikte, yapılan usulsüz işlemin iptali için İlçe Nüfus Müdürlüğüne gittim.Hala bu adreste oturduğumun tespiti için emniyete yazı gönderildi.



Her gelen yabancı, bir Türk Ailesini kapı önüne koyamasın diye bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım. — Hüseyin Tarık ARDA (@tarikardaa) May 16, 2022