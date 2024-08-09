12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit harekatında 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığı X hesabından yapılan açıklamada, ''Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" denildi.
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ihBZdcImIq
DHA
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