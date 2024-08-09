12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit harekatında 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığı X hesabından yapılan açıklamada, ''Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" denildi.

Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ihBZdcImIq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2024

DHA