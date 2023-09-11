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  3. 13 bin 800 dolara aldığı aracıyla kaza yaptı çıkan masarfı duyunca hayatının şokunu yaşadı

13 bin 800 dolara aldığı aracıyla kaza yaptı çıkan masarfı duyunca hayatının şokunu yaşadı

13 bin 800 dolara aldığı aracıyla kaza yaptı çıkan masarfı duyunca hayatının şokunu yaşadı
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ABD'de lüks otomobiliyle kaza yapan gencin bakım masrafı duyanları hayrete düşürdü.

Sosyal medyada Fatih E. isimli bir gencin paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. ABD'de kaza yapan arkadaşının yaşadıklarını TikTok'ta paylaşan E., Mustang aracı ile kaza yapan Eren isimli arkadaşı ile birlikte sanayiye gitti.

E., aracın tamiri için söylenilen fiyatı da paylaştı.

ARACINI SANAYİYE ÇEKTİRDİ
Eren, Mustang aracı ile kaza yaptıktan sonra arabayı sanayiye çektirdi ve tamir ettirmek istedi.

Eren masraf tahmini olarak ise 4 bin dolar civarı bir şey çıkacağını söyledi.

10 BİN 500 DOLAR MASRAF ÇIKTI
Ancak sanayiye gittiğinde ustalar tamir masrafı olarak 10.500 dolar dediler. Eren ise arabayı 13.800 dolara almış...

Etiketler bakım masraf mustang
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