  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

13 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

13 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 13 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verildi.

HSK, 13 hakim ve savcıyı FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç etti. Küçükçekmece cumhuriyet savcısı Hüseyin M., Küçükçekmece hakimi Cüneyt A., İzmir Vergi Mahkemesi üyesi Kemal B., Erzurum cumhuriyet savcısı Fatih Ö., Bakırköy cumhuriyet savcısı Şeref E., Yargıtay tetkik hakimi Mehmet U., İstanbul Anadolu cumhuriyet savcısı Rukiye Ç., Kayseri cumhuriyet savcısı Tuğba A., Zonguldak cumhuriyet savcısı Erdem B., İstanbul Anadolu cumhuriyet savcısı Emrah E., Sakarya cumhuriyet savcısı Şerif F., Elbistan cumhuriyet savcısı Ömer A. ve Fethiye cumhuriyet savcısı Aykut K., meslekten ihraç edildi.

Kararda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden adı geçenlerin, 7145 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35'inci maddenin (A) fıkrası uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına oy birliği ile karar verildi" sözleri yer aldı.

Etiketler hakim savcı hsk resmi gazete meslekten ihraç ihraç fetö pdy
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
Enflasyon açıklandı, Ekim 2021 kira zam oranı belli oldu
Aldatılma hikayesi ile sosyal medyada gündem oldu: Aldatıldığını böyle fark etmiş!
Bankalar kredi faiz oranlarını güncellendi... İşte banka banka yeni oranlar
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki çökmenin nedeni açıklandı
TOGG'un CEO'sundan dikkat çeken açıklama
Tuvalette korkunç anlar: 6 yaşındaki çocuk yılanın saldırısı sonucu feci şekilde can verdi
İşte BİM 5 Ekim Salı Aktüel ürünler kataloğu
Demi Rose deniz kızı olup kalçasını paylaştı
Türkiye vaka sayısında 2'nci sıraya yerleşti