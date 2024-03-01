13 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 20 bin 940 başvuru!
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Şırnak'ta Sağlık Bakanlığı İŞ-KUR üzerinden personel alımı ilanına rekor bir başvuu geldi.
Sağlık Bakanlığı, Şırnak için 30 daimi personel alımının İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞ-KUR) üzerinden yapılacağının duyurusunu yaptı.
Duyurunun ardından 13 kişinin alınacağı temizlik görevlisi kadrosuna 20 bin 940 kişi başvuruda bulunurken, 2 kişilik klinik destek elemanı kadrosuna 338, 3 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı kadrosuna 33, 12 kişilik özel güvenlik görevlisi kadrosuna ise 2 bin 161 kişi başvuruda bulundu.
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