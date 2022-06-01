14 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da yol kesip, kilolarca altını gaspettiler, eritirken yakalandılar

Benzin ve motorine bir zam daha

Dolar/TL için bir korkutan tahmin daha

Katar Prensi'nin eski eşi Kasia Gallanio ölü bulundu

Suriye'de teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldı

Akşener: ''Bu yasaya göre önce Erdoğan'ın tutuklanması lazım''

Zorunlu trafik sigortasına yüzde 25 zam geldi

Galata'da kendini yakan gence müdahale eden esnaf: ''İlk başta gösteri sandım''

Elektriğe de beklenen dev zam geldi

İstanbul Boğazı'ndaki ''seks'' rezaleti sanıkları bir de alay etti