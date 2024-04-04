15 Temmuz Şehitler Köprüsü o tarihte araç bağlantısına kapatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan 59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu etkinliği için, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 28 Nisan Pazar günü "59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı" düzenlenecek. Paylaşımda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılacağı bilgisi verildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Kapalı Olacağı Saatler Paylaşımda, 59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa-Anadolu istikametinde tahmin olarak 11.00-11.45 saatlerinde, Anadolu-Avrupa yönünde ise 12.30-13.15 saatlerinde araç bağlantısına kapalı olacağı ifade edildi.