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150 milyon liralık vurgun! Kıvanç Talu ve Beril Talu tutuklandı

150 milyon liralık vurgun! Kıvanç Talu ve Beril Talu tutuklandı
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Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, reklam kampanyası bahanesiyle yakın çevresinden 150 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Sosyal medyada fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun reklam kampanyası yapacakları bahanesiyle yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine çift hakkında soruşturma başlattı ve çift hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTILARDI

Dün öğlen saatlerinde Gürcistan’dan dönerken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınan çift, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Sahtecilik Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosu’na sevk edildi.

TALU ÇİFTİ TUTUKLANDI

Talu çifti savcılık ifadesinin ardından “Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık” suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik Kıvanç ve Beril Talu’nun tutuklanmasına hükmetti. Tutuklanan Talu çifti ceza evine gönderildi.

Etiketler gözaltı vurgun beril kıvanç talu
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