19 Mayıs'taki park cezasını iptal ettirdi !

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, milli marşlar ve Ege türküleri çaldığı otomobiline 95 lira trafik park cezası kesilen Ergün Çetinkaya'nın, avukatları aracılığıyla yaptığı itiraz kabul edildi. Sulh Ceza Hakimliği, kesilen para cezasını iptal etti.



Ergün Çetinkaya, geçen 19 Mayıs'ta, yönetimindeki Chevrolet marka 1960 model üstü açık otomobili ile Konak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar düzenlenen halk yürüyüşüne katıldı. Ergün Çetinkaya, yürüyüş sırasında aracına kurduğu ses düzenekleriyle Gençlik Marşı, İzmir Marşı ve 10'uncu Yıl Marşı ile Atatürk'ün sevdiği Ege türkülerini çaldı. Atatürk Anıtı önünde son bulan yürüyüşte, Ergün Çetinkaya'nın otomobiline 95 lira park cezası kesildi.

Ergün Çektinkaya, kesilen trafik cezasına avukatları Özgür Şenger ve Deniz Yiğitceoğlu aracılığıyla sulh ceza hakimliğinde itiraz etti. Avukatlar, kesilen para cezasının iptali için verdikleri dilekçede, "Müvekkilimiz her türlü milli bayramda milli marşlar çalarak İzmir'de tur atmasıyla tanınmaktadır. Kırmızı üstü açık klasik arabasıyla, Gençlik Marşı'nı, İzmir Marşı'nı,10'uncu Yıl Marşı'nı ve Atatürk'ün sevdiği Ege türkülerini çalmakta ve İzmir kamuoyunca da bu şekilde tanınmaktadır. Cezanın kesildiği gün halk yürüyüşüne de aracıyla katılıp, yürüyüşe katılanlara milli marşları, Ege türkülerini çalmıştır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 2911 sayılı Kanun gereğince barışçıl her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü serbestken, Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplantıda ses yayını yapmasından dolayı 95 lira trafik cezası kesilmiştir. Bu cezanın Karayolları Trafik Kanunu, Kabahatler Kanunu veya diğer trafik idari para cezalarını düzenleyen mevzuatla alakası yoktur. Bu ceza açıkça 19 Mayıs'taki halk yürüyüşüne kesilmiştir. Aracı durdurmadan, Cumhuriyet Meydanı'nda toplantı halindeki kitleye sesli yayın yapılmayacağı açık ve aşikar olmasına rağmen, bu yayının intikamı alınmak istenmektedir. Hukukla, yasayla, dürüstlük ve iyi niyetle alakası olmayan bu cezanın kabulü mümkün değildir. Mesele kesilmiş 95 lira trafik cezası değildir. Mesele, milli hassasiyetleri olan kişilere karşı alınan tavır meselesidir. Bu nedenlerle kesilen trafik idari para cezasının iptaline karar verilsin" dedi.







İtirazı değerlendiren İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimi Dilek Çeliktaş, Ergün Çetinkaya'ya 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda idari para cezası kesilmesi kararının hukuk ve yasaya aykırı olduğunu belirtip, kaldırılmasına karar verdi.