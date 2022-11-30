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1'i MLKP'li 3 terörist teslim oldu

1'i MLKP'li 3 terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü MLKP ve PKK/KCK'dan kaçan 3 terör örgütü üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1'i MLKP, 2'si PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensuplarının 2010 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı, 116'ya yükseldi. 

DHA

Etiketler MLKP PKK terörist teslim içişleri bakanlığı
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