2 bin 839 işletme veya iş yeri ile kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan tematik denetimlerde, 505 iş yeri veya işletmenin tedbirlere uyması için uyarıldığını, 2 bin 839 işletme veya iş yeri ile kişiye ise idari işlem uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kontrollü normalleşme döneminde konu bazlı tematik denetimlere kesintisiz devam edildiği, bu kapsamda ülke genelinde dün restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali, şehir içi toplu ulaşım araçları, AVM, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiş dükkanlarının denetlendiği belirtildi.

Vali, vali yardımcısı, kaymakam, il, ilçe müdürü olmak üzere 6 bin 229 yönetici personelin katılım sağladığı denetimlerde, 22 bin 829 ekipten oluşan 91 bin 778 personelin görev yaptığı kaydedildi.

Denetimlerde, 81 bin 97 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali, 66 bin 647 AVM, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, 25 bin 655 şehir içi toplu ulaşım aracının kontrol edildiği kaydedildi.

Açıklamada, denetimlerde 1411 iş yeri veya işletmenin tedbirlere aykırı davrandığının tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Denetimler sonucunda toplam 1411 işletme ve iş yeri ile 3 bin 72 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. 505 iş yeri veya işletme tedbirlere uyması konusunda uyarılırken, 2 bin 839 işletme veya iş yeri ile kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri veya işletmeler ile kişiler hakkında toplam 163 suç duyurusunda bulunuldu. 38 araç faaliyetten men edilirken, 9 iş yeri kapatıldı."