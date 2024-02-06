2 ilde okullara kar tatili

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi. Ardahan'da da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Ayrıca kamuda görevli engelli ve hamile kadınlar da izinli sayılacak.

Doğur Anadolu'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterdi. Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Özalp, Saray ve Muradiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi. Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli kamu görevlileri de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayıldı.

ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ardahan'ın Posof ilçesinde gece saatlerinde başlayıp, sabah etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Posof-Ardahan kara yolu ile 49 köy yolu ulaşıma kapandı; çok sayıda araç yolda kaldı. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçede Karayolları ile İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan Ardahan Valiliği, il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Engelli personelin de izinli olduğunun belirtildiği açıklamada, "Ardahan ilimiz genelinde 1 (bir) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeline bir gün idari izin verilmiştir" denildi.

Ardahan ve ilçelerinde en düşük sıcaklıklar ise şöyle gerçekleşti:

Merkez eksi 7.0, Damal eksi 7.4, Göle eksi 10.6, Hanak eksi 6.7, Posof eksi 3.8, Çıldır eksi 8.8.

DHA