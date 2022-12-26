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2 terörist daha teslim oldu

2 terörist daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK terör örgütünden kaçan 2 teröristin ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve İran'da faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmalarında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren  teslim olan örgüt mensubu sayısı 124'e yükseldi. 

DHA

Etiketler pkk terörist teslim içişleri bakanlığı
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