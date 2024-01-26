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20 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu

20 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen "Sibergöz-16" operasyonunda yakalanan 35 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 35 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 gün önce 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' operasyonlarında yakalanan 35 şüpheli tutuklandı. Çocuklarımızı korumak için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Etiketler çocuk taciz operasyon
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