2023'te Portekiz Vize Reddine İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Portekiz Krallığı, Schengen Antlaşması'na taraf ülkelerden biridir ve 2022 yılında Türk vatandaşları tarafından yapılan Schengen vizesi başvurularında ret oranının arttığı gözlemlenmektedir.

Portekiz vize başvuruları; vize şartlarının sağlanmaması, eksik evrak ibraz edilmiş olması ya da zamanında başvuru yapılmaması gibi birçok nedene bağlı olarak reddedilmektedir. 2021 yılında Türkiye'den yapılan Portekiz Schengen vizesi başvurularının yaklaşık %12’si reddedilmiştir.

Portekiz vize reddi almış kişilerin itiraz süreçleri ve dilekçe yazımı hakkında merak edilenleri Türkiye’den yapılan başvurularda en fazla onay oranına sahip Portekiz yetkili vize başvuru merkezi vizem.net yetkililerine ilettik.

Portekiz Vize Reddi Nasıl Anlaşılır?

Portekiz vize reddi vize başvurusunun karara bağlanmasının ardından başvuru sahibinin tekrardan pasaportunu almaya gittiği zaman anlaşılır. Pasaport ile birlikte vize reddine sebep olan durumun açıklandığı Portekiz vize ret mektubu başvuru sahibine teslim edilir.Pasaporta vize veya ret damgası işlenmez

Vize başvurusu reddedilmiş başvurular için Portekiz vize ücreti iade edilmemektedir.

Portekiz Vize Reddine İtiraz Dilekçesi Yazımı

Portekiz vize reddine itiraz dilekçesi yazılırken ilk olarak tarih, büyükelçilik adresi ile dilekçenin yazıldığı makamın adı ile başlanır ve sonrasındaki ilk giriş paragrafında başvuru sahibine ait genel bilgiler verilir. Başvuru sahibinin adı soyadı, ikamet adresi, doğum yeri ve tarihi gibi bilgiler ile pasaport bilgileri verildikten sonra dilekçenin ne amaçla yazıldığı, vize başvurusunun yapıldığı tarih ve seyahat amacı belirtilir.

Vize itiraz dilekçesinin devamında vize reddinin gerekçesi, dış temsilcilik tarafından belirtildiği şekilde verilir ve ret kararının ne sebeple hatalı olduğu kısa ve net şekilde açıklanır. Ret kararının neden hatalı olduğunun sağlam temellere dayanılarak açıklanmalı ve eğer vize almak için acil bir neden bulunuyorsa bu konuda da detaylı bilgiye yer verilmelidir.

Dilekçenin sonunda vize reddine itiraz edildiği talebi tekrarlanmalı ve başvuru sahibi tarafından dilekçenin sol alt tarafına ad, soyad, imza, mail ve telefon bilgileri eklenmelidir.

İtiraz ve yeniden başvuru işlemleri için: 0850 2411868

Portekiz Vize İtiraz Dilekçesi Kime Hitaben Yazılmalıdır?

Portekiz vize itiraz dilekçesi, Türkiye'den yapılan başvurularda değerlendirme ve ret kararı verme yetkisi Portekiz Ankara Büyükelçiliği olduğu için, Büyükelçiliğe hitaben yazılır. Ret kararı bildiriminden sonra 15 gün içinde dilekçe ile itiraz başvurusunun yapılması gerekir.

Farklı bir yöntem olarak ret kararına karşı 30 günlük süre içerisinde Portekiz Dışişleri Bakanlığına temyiz başvurusunda da bulunulabilir.

Portekiz Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Hangi Bilgileri İçermelidir?

Portekiz vize reddine itiraz dilekçesi aşağıdaki bilgileri içermelidir.

İsim, doğum tarihi, doğum yeri ve pasaport numarası gibi kişisel bilgileri

Adres, telefon numarası ve e-posta gibi iletişim bilgileri

Reddedilen vize başvurusununun yapıldığı tarih

Vize ret cevabı alınan tarih

Büyükelçiliğin vize ret sebebi

Vize reddinin yanlış olması sebepleri

Seyahat amacı ve seyahat amacını destekleyici kanıtlar

Başvuru sahibinin imzası ve itiraz tarihi

Portekiz Vize Reddine İtiraz Dilekçesi Örneği

Portekiz vize reddine itiraz dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir.Vize İtiraz Dilekçesi Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vize itiraz dilekçesi yazılırken en temel olarak dikkat edilmesi gereken nokta, dilekçe içeriğinden itiraz gerekçesinin doğru şekilde anlaşılabiliyor olmasıdır. İtiraz gereçkesinin vize başvurusunda sunulmayan bilgi ve belgelere dayanmaması gereklidir ve sadece başvuruya eklenen belgeler üzerinden itiraz talebi sunulabilmektedir. Dilekçe ekinde destekleyici belgeler sunulabilmektedir.

Portekiz vize reddi itiraz dilekçesi İngilizce veya Portekizce olarak yazılmalıdır; başka dilde yazılan dilekçelerin onaylı ve imzalı tercümesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Portekiz Vize Reddine İtiraz Başvurusunda Sunulabilecek Destekleyici Belgeler

Portekiz vize reddine itiraz başvurusunda, vize ret gerekçesinin hatalı olduğunu kanıtlayan destekleyici belgeler sunulmalıdır.

Seyahat amacı yeterli olarak açıklanamadığı için reddedilen başvurularda, seyahat amacını kanıtlayacak nitelikte seyahat planı, davet mektubu veya seyahat nedenlerinin detaylı açıklandığı vize dilekçesi, destekleyici belgeler olarak sunulabilir.

Seyahat için yeterli finansal kaynakların gösterilememesi sebebi ile reddedilen Portekiz vize başvurularına yönelik hazırlanan ret itiraz dilekçesine ek olarak, kişisel banka hesap dökümleri veya sponsor dilekçesi sunulabilmektedir.

İstenen şartları sağlamayan bir seyahat sağlık sigortası sunulamadığı için reddedilen vize başvuruları için yapılan itirazlarda, farklı bir şirket üzerinden kurallara uygun olarak yaptırılan bir sigorta poliçesi sunulabilir.

Başvuru sahibinin ülkesine geri dönmeyeceği şüphesi ile reddedilen vizeler için, başvuru sahibinin ülkesinde çalıştığını gösterir iş sözleşmesi, öğrenci olduğunu gösteren öğrenci veya okul kayıt belgesi, ülkede ev veya iş sahibi olunduğunu gösteren belgeler ve terk edilemeyecek aile üyelerinin bulunduğunu gösteren doğum veya nüfus kayıt belgeleri sunularak itiraz yapılabilir.