2026-YKS başvuruları başladı! Sınav ücreti de belli oldu

2026-YKS başvuruları başladı! Sınav ücreti de belli oldu
ÖSYM Başkanlığı, 20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular 2 Mart'a kadar devam edecek. Sınav ücreti ise 700 TL olarak belirlendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, YKS'nin 20-21 Haziran'da yapılacağı belirtilerek, "20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Sınava başvurular, 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir" denildi.

 

Sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2026-YKS Kılavuzu’nda yer aldığı ifade edilerek, "Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2026-YKS'ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2026-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır. Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-Devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. 

Sınav ücreti 700 TL

Sınav ücreti oturum başına 700 lira olarak uygulanacak.

