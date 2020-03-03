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  3. 03 Mart 2020 22:11

23 günde 3 bin 138 rejim askeri öldürüldü!

TSK, Suriye rejim güçlerine darbe vurmaya devam ediyor. 10 Şubat'tan bugüne kadar geçen 23 günlük sürede Suriye rejimine yönelik devam eden operasyonlarda toplam 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

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İletişim Başkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Brifingi'ne göre, 10 Şubat'tan bugüne kadar Suriye rejimine yönelik devam eden operasyonlarda toplam 3 bin 138 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

Bugün devam eden operasyonlarda ise 152 rejim askeri etkisiz hale getirildi, 1 L-39 tipi savaş uçağı, 9 tank, 6 ÇNRA ve 2 araç imha edildi.

İletişim Başkanlığı'nın yayımladığı brifingde, İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin şu ifadelere yer verildi;

 "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib bölgesine gerçekleştirdiği operasyonlar başarıyla devam etmektedir. TSK'nın Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları'ndan edindiği tecrübe ile yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kara ve hava araçlarının etkinliği başarıyı sağlayan temel unsurlardır.

İnsansız hava araçları (İHA) ile silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) istihbarat ve operasyon noktasında koordineli çalışması rejim hedeflerinin başarıyla imha edilmesini sağlamış, diğer taraftan Türkiye'nin sahadaki caydırıcılığı noktasında düşman unsurların korkulu rüyası haline gelmiştir."

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