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  3. 278. saat sonra mucize! Enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı

278. saat sonra mucize! Enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı

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Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 45 yaşlarındaki bir kişi, depremin 278. saatinde sağ olarak çıkarıldı.

Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

PAK, AFAD ve CEKUT ve İstanbul İtfaiyesi'nin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaşıldı.

Ekiplerce enkazdan depremin 278. saatinde çıkarılan Yasinoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Etiketler deprem kurtarma mucize
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