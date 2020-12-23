3 ilde çok sayıda yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Hakkari merkezde 18 köy ve 34 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 4 köy ve 18 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, 74 yerleşim yerinin saat 08.30 itibarı ile ulaşıma kapandığını belirterek, yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirttiler.

KARS

Kars’ta son iki gündür etkili olan kar yağışından 14 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Kars’ta etkili olan kar yapışı, hayatı olumsuz etkilerken, Sarıkamış ilçesinde 14 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı bulunan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan Kars’ta kar yapışı aralıklarla devam ediyor.

MUŞ

Kentte etkisini gösteren kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışması başlattı. Sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açıyor.

90 personel ve 64 iş makinesiyle hizmet veren karla mücadele ekipleri, çalışmalarına devam ediyor.

Yol açma çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün geceden beri kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Yüksek yerlerde kar kalınlığının 70-80 santimetreye ulaştığını ifade eden Yentür, “Bu köylerde halen yağış devam ediyor. Üçevler grup köy yolunda 2 iş makinesi, 8 personelle karla mücadelemizi veriyoruz. Diğer yüksek kesimlerde de özellikle yağışın devam etmesiyle beraber zaman zamanda fırtına nedeniyle yollarda aksamalar oluyor. Biz bu yolların tamamının açılması için tedbirleri aldık. Kar yağışı normale döndükten sonra bütün ekiplerimizle yollara girerek vatandaşın seyrüseferini kolaylaştırıp, yol açma çalışmalarını hızlı ve etkin şekilde yapacağız” dedi.