3 ilde okullar tatil edildi

Türkiye'nin doğusu kara teslim... Kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. İşte 12 Ocak'ta eğitime ara verilen iller...

Birçok ilde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı olan kentlerde öğrenciler ''Yarın okullar tatil mi?'' sorusuna cevap aramaya başladı. İşte 12 Ocak'ta okulların tatil edildiği iller ve ilçeler...

BİNGÖL

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın için ara verildiği açıklandı.



Yedisu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde yaşanan aşırı kar yağışı, don ve buzlanmadan dolayı 12 Ocak Cuma günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere ayrıca Kürdan ve Döşengi okullarında 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir” denildi.

HAKKARİ

Hakkari'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı bazı ilçelerde 15 santimetreyi geçti. Kar nedeniyle il genelinde ilk ve ortaöğretimde eğitime 12 Ocak Cuma günü ara verildi.



Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

ŞIRNAK

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu.



İlçede yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kaymakamlık, ilçede okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.