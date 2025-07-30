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  4. 10 katlı binadaki yangında can pazarı: Yaralılar var

10 katlı binadaki yangında can pazarı: Yaralılar var

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İstanbul Üsküdar'da 10 katlı bir binada yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4 kişi yaralandı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Bulgurlu Mahallesi İzzettinbey Sokak’ta bulunan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı binanın 7'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında dairede 4 kişi mahsur kaldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından çıkarılan yaralılardan 3'üne olay yerinde müdahale edildi bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul Üsküdar'da 10 katlı bir binada yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4 kişi yaralandı.

'KORKU VE PANİK İÇİNDELERDİ'

Mahalle sakini S.Ç., “Ben de burada oturuyorum, hemen yangının çıktığı sitenin dibindeki binadayım. Dumanları görünce hızlı bir şekilde hareket ettik. Ben kendi evimin terasına çıkıp camdan çıkanları sakinleştirmeye çalıştım. Çok korku ve panik içindelerdi. Yandıklarını söylüyorlardı, inanılmaz duman vardı nefes alamıyorlardı. Tabii ki onları sakinleştirmeye çalıştık. Ne yapmaları gerektiğini söyledik. İtfaiye geldi, iki bina arası birazcık dardı girmekte zorlandı. Merdiveni kurup katta kalanları çıkardılar. Hepsi çok şükür sağ salim bir şekilde çıktı" dedi. 

DHA

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Etiketler istanbul üsküdar yangın
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