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11 PKK’lı terörist etkisiz daha hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. 

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürecek!"

Etiketler terörist terör PKK MSB TSK asker operasyon
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