113 suç kaydı vardı, serbest kaldı

İstanbul'da, 7 ilçede lüks araçlardan konsol hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sini tutuklanırken, hakında 113 suç kaydı olduğu öğrenilen bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Sultangazi, Gaziosmanpaşa'da bulunan 33 lüks araçla ilgili konsol hırsızlığı şikayetlerinin ardından çalışma başlattı. Şüpheli olduğu belirlenen Fazlı K. (41), Ferhat S. (44) Kartal'da çaldıkları bir araçla gittikleri Sultangazi'de yakalandı. Daha sonra hırsızlıkla ilişkili olduğu belirlenen P. Ç. (47) de gözaltına alındı. Fazlı K. ile Ferhat S'nin ikamet ve iş yerlerinde 4 hayalet gösterge, 3 NBT ekran, 2 NBT ekran beyni, 2 joystick ele geçirildi. Şüphelilerden Fazlı K'nin 44 suç kaydı ile 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, Ferhat S'nin 17 suç kaydı, P. Ç'nin ise 113 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fazlı K. ile Ferhat S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, zanlılardan P. Ç. ise savcılıkça serbest bırakıldı. AA