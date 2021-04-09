155 Polis İmdat Hattı'ndaki bu görüşme davalık oldu!

İstanbul'da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan bir vatandaş ile polis memuru arasındaki görüşme davalık oldu.

Başakşehir'de yaşayan İlknur A., ihbar sırasında telaşla sesini yükselterek konuşunca polis memuru E.A.'nın tepkisiyle karşılaştı. Polisin ihbarı almayıp telefonu kapatması üzerine ihbar hattını ısrarla arayan kadının numarası kara listeye alınarak ihbar yapması engellendi. İhbarını yapamayan İlknur K.'nin şikayeti üzerine polis E.A. hakkında soruşturma başlatıldı. 'Görevini kötüye kullanmak' suçlamasıyla 2 yıl hapsi istenen E.A., "Günde 400 ihbar alıyorum. Yoğun tempoya pandemi süreci de eklenince bu olay yaşandı. Kastım yoktur" sözleriyle kendini savundu.

155 polis imdat hattını arayarak ihbarda bulunan genç kadın heyecandan bağırarak konuşunca çağrı merkezinde görevli polis memuru ihbarı almayarak telefonu kapattı. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Başakşehir'de yaşandı. 35 yaşındaki İlknur K., bir ihbarda bulunmak amacıyla 155 polis imdat hattını aradı. Genç kadın ihbar sırasında heyecandan bağırarak konuşmaya başlayınca çağrı merkezinde görevli polis memuru uyarıda bulundu.

Genç kadın iddiaya göre bulunduğu ihbardan dolayı telaş içerisinde konuşmaya devam edince polis memuru E.A., İlknur K.'ya bağırmamasını aksi takdirde ihbarını kabul etmeyeceğini söyledi. İlknur K., ihbarı sesini yükselterek verdiği için sinirlenen polis memuru genç kadının yüzüne telefonu kapatarak ihbarını almadı.

İlknur K., ise yaşadığı şokla birlikte bir kez daha 155 polis imdat hattını aradı ancak ulaşamadı. Çünkü yine iddiaya göre çağrı merkezinde görevli polis memur E.A., genç kadının ihbar yapmasını engellemek amacıyla numarasını kara listeye ekleyerek aramasını engelledi. Genç kadın ihbarda bulunamayınca kendisini engelleyen polis memuru hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen savcılık çağrı merkezinde görevli bulunan E.A., hakkında soruşturma başlattı.

"SESİNİ YÜKSELTİNCE İHBARI ALMADIM"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan polis memuru günde 400 tane ihbar aldığını, yoğun çalışma temposu içerisinde buna pandemi sürecinin de eklenmesi sebebiyle müştekinin sesini yükseltmesinden ötürü böyle bir olayın yaşandığını, herhangi bir kastının olmadığını belirtti. E.A., ifadesinin devamında İlknur K.'ya soru sorduğunda sesini yükselterek konuşmaya başladığını, kendisini uyardığını ancak bu şekilde konuşmaya devam edip "sen polis memuru musun" diyerek tekrar bağırdığını söyledi.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda polis memuru E.A., hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli polis ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Sabah