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  4. 19 Mayıs 2020 21:14

18 yaşındaki genç, yüzmek için girdiği derede boğuldu

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 18 yaşındaki Umut Özmen, ailesinin tüm çabalarına rağmen, yüzmek için girdiği derede boğularak can verdi.

18 yaşındaki genç, yüzmek için girdiği derede boğuldu
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Gündoğmuş'un Karadere Mahallesi'ne ailesiyle gezmeye giden Umut Özmen, Gebedere mevkiinde bulunan hidroelektrik santralinin altındaki gölete yüzmek için girdi. Bir süre sonra Umut Özmen suda çırpınmaya başladı.

AİLESİNİN TÜM ÇABALARI BOŞA ÇIKTI
Ailesinin tüm çabalarına rağmen göletten çıkarılamayan Umut Özmen boğuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi ekipleri sevk edildi.

SAK timi tarafından göletten çıkarılan Umut Özmen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Gündoğmuş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

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