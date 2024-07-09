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19 ilde operasyon: Onlarca gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik “Düğüm-1” operasyonları düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonda 1748 vatandaşı dolandıran 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 19 ilde 'Düğüm-1' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işleyerek 1748 vatandaşı mağdur eden 88 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 10 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik “Düğüm-1” operasyonları düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonda 1748 vatandaşı dolandıran 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonlarda, 19 ilde bin 748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

Etiketler gözaltı operasyon içişleri İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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