1915 Çanakkale Köprüsü'nde hesap şimdiden tutmadı

"200 TL'cik" geçiş ücretiyle tartışılan, önceki hafta açılan ve hafta sonu itibariyle ücretli geçişlerin başladığı 1915 Çanakkale Köprüsü için günde 45 bin araç geçişi garantisi verilmişti ama... Hafta sonu geçiş yapan araç sayısı bu garantiden çok uzak kaldı.

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler hafta sonu itibariyle başladı.

1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilmiş ve araç başı ücret 15 Euro + KDV olmuştu. Sözleşmede belirlenen bu ücret Euro bölgesi enflasyonuna göre güncellendiği için 2021 sonu enflasyonu hesaplandığında geçiş garantisi 2022 için 17,7 Euro (290 TL) olacaktı.

Yapım maliyeti 2 milyar 545 milyon Euro olarak açıklanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen otomobillerden 200, otobüslerden 450, kamyonlardan 500 ve TIR’lardan 950 TL alınıyor.

Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yaptığı açıklama, hafta sonu geçen araç sayısının köprü için verilen günlük 45 bin araç geçişi garantisinden çok uzak olduğunu ortaya koydu.

İstanbul Bosphorus Otel’de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 45 bin araç geçiş garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nden dün 6 bin aracın geçtiğini açıkladı.

Verilen geçiş garantisi kimin cebinden çıkacak ?

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçtiğimiz hafta geçiş garantisi ile ilgili eleştirilere yanıt verirken, "Geçiş garantisini vatandaşımıza yansıtmıyoruz" dedi. Ancak Karaismailoğlu, garanti bedelinin nereden karşılandığını ise söylememişti.

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