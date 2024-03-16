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2 PKK'lı hain daha öldürüldü

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Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik'in eli kanlı bölücü terör örgütlerine yönelik hem sınır içi hem de sınır ötesi operasyonları tüm hızıyla devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün bir yeni operasyon açıklaması daha geldi.

MSB'den yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca "Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri yer aldı.

Etiketler MSB mehemtçik operasyon TSK asker terör terörist
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