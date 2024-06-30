2 yıl önce evlilik teklifini reddeden kadını öldürüp, intihar etti

Türkiye bugün Eskişehir'den gelen kan donduran bir kadın cinayeti ile sarsıldı. 69 yaşındaki saplantılı bir kişi bundan 2 yıl önce evlilik teklifini reddeden 57 yaşındaki bir kadını öldürerek intihar etti.

Eskişehir'de N.T. (69), 2 yıl önce evlilik teklifini reddeden H.U.’ı (57) işe gitmek için beklediği durakta pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan H.U. kurtarılamazken, olayın ardından kaçan N.T., boş bir arazide intihar etti.

N.T., 2 yıl önce H.U.’a evlilik teklifinde bulundu. Ancak H.U. teklifi geri çevirdi. H.U., kendisini sürekli rahatsız ettiği belirtilen N.T. hakkında geçen yıl uzaklaştırma ve tedbir kararı aldırdı. Evini ve telefonunu değiştiren H.U., 2 ay önce de başka biriyle evlendi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde oturan H.U., dün sabah 06.00 sıralarında işe gitmek için evinden çıktı. Dinçler Sokak’a yakın otobüs durağına giden H.U., burada 2 yıl önce evlilik teklifini kabul etmediği N.T.’in pompalı tüfekli saldırısına uğradı. H.U., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak H.U., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçak N.T.’i yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada N.T.’in, Yeşiltepe Mahallesi’ndeki boş bir arazide pompalı tüfekle intihar ettiği belirlendi.

H.U.’ın cenazesi hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Artvin’in Hopa ilçesine gönderildi.

DHA