22 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü alev alev yandı

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı.

D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinin Düzce kısmı Taşaltı mevkisinde, saat 00.30 sıralarında İstanbul- Sinop seferini yapmakta olan M.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, motor kısmından alev aldı.

Otobüs sürücüsü durumu fark edip aracı yolun sağına çektikten sonra 22 yolcuyu tahliye ederken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Kimsenin yaralanmadığı olayda yangın kısa sürede söndürülürken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.



BAŞKA OTOBÜSLE YOLLARINA DEVAM ETTİLER

Yakındaki dinlenme tesisinde bekletilen yolcular, başka bir otobüsle gidecekleri yere götürüldü.

Bu arada, yangın nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönü yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmasının tamamlanması ve yanan otobüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA