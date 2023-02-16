248'inci saatinde bir mucize daha

Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş'da 9 saat arayla peş peşe meydana gelen 10 ilimizi yerle bir eden ve 36 binden fazla canımızı yitirmemize neden olan deprem felaketinin 11. gününde de enkaz altından mucize kurtuluş haberi geldi.

Kahramanmaraş’ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı’nda 17 yaşındaki Aleyna, depremin 248’inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Ümitlerin tükendiği anda, ekipler iş makinesi ile çalışma yaptıkları esnada maden işçileri, AFAD ve Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri Atabey Apartmanı’nda bir ses duydular. JAK ekiplerinin de katıldığı arama çalışması sonrası 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’e sağ olarak ulaşıldı. Madencilerin 'Domuz bağı' yöntemiyle ulaştıkları Aleyna Ölmez, UMKE ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yakınları ve kurtarma çalışmasına katılan ekipler büyük sevinç yaşarken, binadan yeni güzel haber verebilmek için ekipler çalışmalarına devam ettiler.

Kurtarma ekibindekiler Aleyna Ölmez’in yakınlarına verdikleri bilgide, genç kız ile konuştuklarını, durumunun iyi olduğunu kaydettiler.

ASRIN FELAKETİ

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma neden olan deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 16 Şubat Salı saat 11.15 itibarıyla can kaybı 36 bin 187'e yükseldi.

Öte yandan depremlerin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime yaz tatiline kadar ara verildi, dersler uzaktan yapılırken öğrenci yurtları ise depremzedelere açılacak.

AFAD, depremden etkilenen illerden 216 bin 347 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 4 bin 323 artçı deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasına göre, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 253 bin 16 arama kurtarma personeli ile 12 bin 513 araç ve iş makinesi görev yapıyor.

Diğer ülkelerden yardım için gelen 11 bin 488 personel afet bölgesine sevk edildi.

Bölgede 75 uçak, 121 helikopter ve 26 gemi görev yapıyor.