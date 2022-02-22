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3 ilde fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

3 ilde fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara merkezli 3 ilde, 22 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen 28 kişi, eş zamanlı polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce yapılan çalışmada, kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ve yer temin edildiği bilgisine ulaşıldı. Yaklaşık 3 aydır süren çalışmalar sonrası 28 şüpheli ile fuhuşa zorlanan 22 kadın, tespit edildi. Şüphelilerin 8 ev ile 1 iş yerini fuhuş yeri olarak kullandıkları belirlendi. Polatlı merkezli Eskişehir ve Mersin'de bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı, 22 kadın da kurtarıldı. Eskişehir ile Mersin'de yakalanarak Polatlı'ya getirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Etiketler fuhuş operasyonu ankara
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