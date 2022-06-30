30 cinayetin faili 15 Hizbullah zanlısı daha serbest kaldı

Hizbullah terör örgütünün sözde askeri kanat yapılanmasında tetikçilik yapan ve 30 vatandaşın infazından sorumlu tutularak ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan 15 zanlı "yeniden yargılama" kararıyla tahliye edildi.

Diyarbakır'da 30 vatandaşın öldürülmesinden sorumlu tutularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılan 15 Hizbullah tetikçisinin daha serbest kaldığı ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre Kapatılan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargılanan 15 zanlının serbest kaldıkları öğrenildi.

Hükümlü sanıklar, yargılandıkları mahkemelere başvurarak, DGM'lerde askeri yargıç bulundurulduğu için adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, gözaltında işkence ve kötü muamele gördüklerini, yargılamanın makul süre içinde sonuçlandırılmaması nedeniyle yeniden yargılanma talebinde bulundular.

Haklarında Yargıtay tarafından kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunması ve “Yargılamanın esasına etki edecek düzeyde somut yeni bir delil ortaya çıkmadığı müddetçe yargılamanın yenilenmesi yapılamaz” diye CMK hükmü bulunmasına rağmen dilekçeleri işleme alınan Hizbullahçıların adil yargılanmadıkları ve davalarının makul süre zarfında sonuçlandırılmadığı gerekçesiyle infazın durdurularak tahliyelerine karar verildiği öğrenildi.

30 KİŞİYİ TEK KURŞUNLA İNFAZ ETMİŞLER

Sanıkların Diyarbakır'da 30 kişiyi tek kurşunla infaz ettikleri belirlendi.

15 tetikçinin silahlı ve satırlı saldırılarında ise 15 kişinin yaralı kurtulduğu, bir kişiye ait otomobile bomba konulması eylemlerinden sorumlu tutularak haklarındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının Yargıtay tarafından onanıp kesinleştiği bildirildi.

İKİSİ SORGU-İNFAZ EKİBİNDEYDİ

Serbest bırakılanlardan 2 isim terör örgütünün sorgu-infaz biriminde yer alıyordu. Bu iki isim devlet yanlısı oldukları veya MİT elemanı olduklarından şüphelendikleri kendi üyelerini Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Pempeviran mezrasında yeraltındaki bir sığınakta günlerce işkenceli sorgudan geçirmiş, ardından bazılarını boğarak, bazıları da tek kurşunla infaz ettikten sonra bir dere yatağına toplu olarak gömmüştü.

İki zanlının yer göstermesi sonucu elleri arkadan zincirlenerek kafalarına tek kurşun sıkılmış 7 kişinin cesetleri bu fotoğraflarda görülen noktada, kazı çalışmaları sonucu toplu olarak bulunmuştu.

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