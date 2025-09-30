  1. Anasayfa
30 yaşındaki Ayça'nın şüpheli ölümü: Kaza mı, cinayet mi, intihar mı ?

Güncelleme:

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, üçüncü kattaki evinin penceresinden düşen 30 yaşındaki Ayça A. hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi’nde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ayça A., 3’üncü kattaki evinin penceresinden düştü. Durumu fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ayça A.’nın cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken daha öce intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülen Ayça A.'nın hayatına son vermiş olabileceği üzerinde de durulduğu bildirildi. (DHA)

